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Мужчина, бросивший двух сыновей в "Шереметьево", не признал вину

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) в понедельник приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя Виктора Гаврилова, который 26 января по прилету в Москву оставил своих детей в аэропорту "Шереметьево".

Мужчина обвиняется по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева сообщила "Интерфаксу", что на этапе предъявления обвинительного заключения Гаврилов не признал вину. "Что касается обвинения в краже, то он заявил, что деньги занял. По детям он не видит состава преступления", - пояснила собеседница агентства.

Обвинительное заключение утверждено 10 июля заместителем прокурора Хабаровского края. Гаврилову грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет. Как следует из данных картотеки суда, дело отложено до 3 сентября.

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Мужчина оставил детей 5 и 8 лет в "Шереметьево" в январе 2020 года. Отец мальчиков объяснил свой поступок опасениями, что сыновья повторят его нелегкую судьбу. По его словам, он собирался вернуться за детьми после того, как найдет работу.

"Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность", - сказал Гаврилов в видеообращении, распространенном в конце января Следственным комитетом РФ.

Мужчина был задержан правоохранительными органами 13 февраля в Хабаровске по пути следования в Комсомольск-на-Амуре, где он хотел снова забрать детей.

Кроме того, по версии следствия, перед отлетом в Москву 24-25 января 2020 года обвиняемый с помощью мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" похитил у знакомой 100 тыс. рублей.

Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край Виктор Гаврилов Москва Шереметьево

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