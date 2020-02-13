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Бросивший детей в "Шереметьево" мужчина задержан по уголовному делу

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре, оставивший двоих сыновей в аэропорту "Шереметьево", задержан по подозрению в краже, истязании и оставлении детей в опасности, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

С ним проводят следственные действия. Его задержали сотрудники управления СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По версии СК, в Комсомольске-на-Амуре он бил жену и детей, а также похитил деньги у знакомой женщины. Также ему вменяют то,что 26 января он оставил сыновей 2011 и 2014 года в столичном аэропорту.

В СК напомнили, что параллельно расследуют уголовное дело о халатности в отношении сотрудников органов системы профилактики, которые могли не в полной мере пытаться защитить права этих двух детей.

Бросив детей в "Шереметьево", Гаврилов оставлял записку с объяснениями, что пока не может обеспечить им нормальную жизнь, будет искать работу и надеется, что в аэропорту их найдут и о них позаботятся.

Мать детей сказала, что готова их забрать в новую семью. По словам детского омбудсмена Хабаровского края Виктории Трегубенко, женщина ей сообщила, что Гаврилов ее бил, а потом забрал детей и запрещал с ними видеться.

Пока мальчиков решили передать бабушке и дедушке, они вернулись в Комсомольск-на-Амуре.

Шереметьево Виктор Гаврилов Комсомольск-на-Амуре СКР

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