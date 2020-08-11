Голикова заявила о планах начать вакцинацию медиков от коронавируса в конце лета

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уже к концу августа в России может стартовать кампания по вакцинации медицинских работников новой российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19.

"Как только что мы обсуждали, очень надеемся, что в сентябре - либо в конце августа-сентябре уже начнет появляться вакцина, первой категорией для вакцинирования станут, как мы надеемся, медработники", - сказала Голикова во вторник на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

Ранее в ходе совещание Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Вакцина будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна. В свою очередь, Путин заявил, что вакциной успешно привилась одна из его дочерей.

Ввод вакцины от коронавируса в РФ в гражданский оборот запланирован на 1 января - госреестр

Москва. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Временная регистрация первой российской вакцины от коронавируса выдана до 1 января, следует из государственного реестра лекарственных средств.

Также из него следует, что в этот же день планируется ввод ее в гражданский оборот.

Между тем глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил "Интерфаксу", что ввод вакцины в гражданский оборот в регионах начинается одновременно с третьей фазой ее испытаний в Москве, к которой уже готовы приступить.