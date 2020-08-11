РФПИ анонсировал старт массовой вакцинации от COVID-19 в РФ в октябре

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в октябре.

"С момента регистрации вакцины начинается третья фаза испытаний вакцины. Мы ожидаем, что десятки тысяч добровольцев будут привиты в течение месяца. С октября препарат начнут использовать для массовой вакцинации в России, опять-таки - на добровольной основе", - сказал Дмитриев на брифинге во вторник.

Он сообщил, что РФПИ получил предварительные заявки на приобретение более 1 млрд доз вакцины от 20 стран. "Совместно с иностранными партнерами мы уже готовы обеспечивать производство свыше 500 млн доз вакцины в год в пяти странах и планируем нарастить производственные мощности еще больше", - отметил Дмитриев.

Третья фаза клинических исследований российской вакцины также пройдет за рубежом - в ОАЭ, Саудовской Аравии и ряде других стран.

Дмитриев сообщил, что международное название вакцины от коронавируса будет "Sputnik V". "Как Россия когда-то запустила первый спутник, также вакцина - наш первый шаг", - сказал Дмитриев на брифинге.

Он сообщил о запуске первого информационного сайта о российской вакцине против коронавируса по адресу www.sputnikvaccine.com.

Ранее АФК "Система" сообщила, что завод "Биннофарм" может производить около 1,5 млн доз вакцины в год. Кроме того, Росздравнадзор сообщал, что в третьей фазе испытаний вакцины будут участвовать 2000 человек.

Ранее во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ заявила, что уже к концу августа в России может стартовать кампания по вакцинации медицинских работников новой российской вакциной от COVID-19.

Путин на этом же совещании рассказал, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Работы над созданием препарата финансирует РФПИ. Президент РФ также сообщил, что одна из его дочерей успешно привилась российской вакциной.