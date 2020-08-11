Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:25Заразились
на 11.08В России 897 599+4 945В мире 20 089 624+227 941

РФПИ анонсировал старт массовой вакцинации от COVID-19 в РФ в октябре

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в октябре.

"С момента регистрации вакцины начинается третья фаза испытаний вакцины. Мы ожидаем, что десятки тысяч добровольцев будут привиты в течение месяца. С октября препарат начнут использовать для массовой вакцинации в России, опять-таки - на добровольной основе", - сказал Дмитриев на брифинге во вторник.

Он сообщил, что РФПИ получил предварительные заявки на приобретение более 1 млрд доз вакцины от 20 стран. "Совместно с иностранными партнерами мы уже готовы обеспечивать производство свыше 500 млн доз вакцины в год в пяти странах и планируем нарастить производственные мощности еще больше", - отметил Дмитриев.

Третья фаза клинических исследований российской вакцины также пройдет за рубежом - в ОАЭ, Саудовской Аравии и ряде других стран.

Дмитриев сообщил, что международное название вакцины от коронавируса будет "Sputnik V". "Как Россия когда-то запустила первый спутник, также вакцина - наш первый шаг", - сказал Дмитриев на брифинге.

Он сообщил о запуске первого информационного сайта о российской вакцине против коронавируса по адресу www.sputnikvaccine.com.

Ранее АФК "Система" сообщила, что завод "Биннофарм" может производить около 1,5 млн доз вакцины в год. Кроме того, Росздравнадзор сообщал, что в третьей фазе испытаний вакцины будут участвовать 2000 человек.

Ранее во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ заявила, что уже к концу августа в России может стартовать кампания по вакцинации медицинских работников новой российской вакциной от COVID-19.

Путин на этом же совещании рассказал, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Работы над созданием препарата финансирует РФПИ. Президент РФ также сообщил, что одна из его дочерей успешно привилась российской вакциной.

Хроника 09 января – 11 августа 2020 годаПандемия коронавируса
РФПИ Коронавирус Кирилл Дмитриев Sputnik V

Новости по теме

Новости

ФСБ задержала жителя Нефтекамска за планы поджечь мэрию

ДТП с участием Михаила Ефремова

Сын погибшего в ДТП подготовил иск к Ефремову на 6,5 млн рублей

Учебный год для школьников начнется 1 сентября с тестов

Учебный год для школьников начнется 1 сентября с тестов

Правительство само будет утверждать правила русской орфографии

Пандемия коронавируса

Российская вакцина обеспечит до двух лет защиты от коронавируса

Российская вакцина обеспечит до двух лет защиты от коронавируса

Минсельхоз обещал обдумать идею ввести квоты на импорт яблок и слив

Минсельхоз обещал обдумать идею ввести квоты на импорт яблок и слив
Пандемия коронавируса

Одна из дочерей Путина сделала прививку от коронавируса

Пандемия коронавируса

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

В России за сутки зарегистрировали менее 5 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали менее 5 тыс. случаев COVID-19

"Росатом" назвал сроки обезвреживания ртутного цеха "Усольехимпрома"

"Росатом" назвал сроки обезвреживания ртутного цеха "Усольехимпрома"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');