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Академик Бокерия заверил в безопасности российской вакцины от COVID-19

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Вакцина от COVID-19 может дать "краткосрочные изменения в организме", но они не опасны для здоровья, заявил журналистам президент Лиги здоровья нации, глава центра имени Бакулева, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава РФ, академик Лео Бокерия.

"Сейчас, когда создали вакцину, я просто был свидетелем, несколько человек, можно сказать, очень высокого уровня, не самого, но очень высокого, они пошли и по своей инициативе сделали вакцинацию. Конечно, можно ожидать определенных изменений в организме, но с другой стороны, мы убедились в том, что эти изменения кратковременные и вреда никакого не причиняют, кроме того, чтобы человека обезопасить", - сказал Бокерия во вторник "на полях" форума "Здоровье нации - основа процветания России".

По его мнению, людей заставлять вакцинироваться не надо. "Я абсолютно убежден в том, что при существующей у нас системе этот вопрос будет решен правильно: никого, конечно, заставлять не будут, потому что мы живем в другое время, и с мнением человека считаются, а если нет, то он может пойти в суд", - сказал Бокерия.

"Я думаю, что торопиться с этим (с вакцинацией - ИФ) не надо, надо, конечно, чтобы человек психологически подготовился", - сказал хирург.

Президент России Владимир Путин во вторник сообщил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, созданной в НИЦ им.Гамалеи. Глава государства также заявил, что одна из его дочерей уже сделала себе прививку этой вакцины.

В Минздраве РФ во вторник также сообщили, что российская вакцина от коронавируса позволяет сформировать длительный иммунитет, который может продлиться до двух лет.

Хроника 09 января – 11 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Лео Бокерия Минздрав Коронавирус

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