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Российская вакцина обеспечит до двух лет защиты от коронавируса

Российская вакцина обеспечит до двух лет защиты от коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российская вакцина от коронавируса позволяет сформировать длительный иммунитет, который, вероятно, продлится до двух лет, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

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"Двукратная схема введения вакцины позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет", - отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что зарегистрированный 11 августа препарат - Гам-КОВИД-Вак - векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека.

"Вакцина прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных (грызуны и приматы), позже вакцина была испытана на двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой). Вакцина не содержит компонентов вируса COVID-19", - поясняется в сообщении.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система").

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января – 11 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ коронавирус

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