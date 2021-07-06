Академик Бокерия сообщил, что коронавирус сильно ударил по кардиохирургическим центрам

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Эпидемия COVID-19 нанесла значительный удар по российским кардиохирургическим центрам, количество операций сократилось, заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии (НМИЦ ССХ) имени А.Н. Бакулева, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург министерства здравоохранения РФ, академик РАН Лео Бокерия.

"С точки зрения объемов хирургического лечения эпидемия очень сильно ударила по всем центрам кардиохирургического профиля - операций стало намного меньше", - сказал Бокерия в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

Он отметил, что пришлось временно остановить работу Института коронарной и сосудистой хирургии, входящего в состав НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева.

"У нас два института в составе центра, один из них - Институт коронарной и сосудистой хирургии на Ленинском проспекте. Его работа была остановлена, эти отделения были переведены на время на Рублевское шоссе. Мы уплотнили все, из-за этого объем операций немного уменьшился. 125 коек работали на COVID", - уточнил академик.

По его словам, специалисты центра "очень хорошо справились".

"Наших коллег отметили благодарностями. Потом эти же врачи летали на Дальний Восток, помогали и в других регионах", - сообщил Бокерия в беседе с изданием.