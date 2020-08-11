В США сочли, что безопасность COVID-вакцины важнее скорости разработки

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - США сконцентрированы на разработке эффективной и безопасной вакцины от COVID-19, а не на том, чтобы первыми в мире заявить о завершении разработки препарата, заявил во вторник министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

"Суть не в том, чтобы быть первым в получении вакцины", - сказал Азар в эфире телеканала АВС. "Главное - иметь вакцину, которая эффективна и безопасна для американского народа и людей во всем мире", - сказал министр, комментируя сообщения о российской вакцине.

Он отметил, что необходимы "транспарентные данные" с третьего этапа клинических испытаний препаратов, прежде чем говорить о безопасности и эффективности той или иной вакцины.

По словам Азара, в США две из шести разрабатываемых вакцин находятся именно на третьей фазе клинических испытаний. Он надеется, что к декабрю в США будет уже одобренная для использования вакцина от COVID-19.

Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики нового коронавируса, разработанную НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм".