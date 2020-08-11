Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:59Заразились
на 11.08В России 897 599+4 945В мире 20 089 624+227 941

В США сочли, что безопасность COVID-вакцины важнее скорости разработки

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - США сконцентрированы на разработке эффективной и безопасной вакцины от COVID-19, а не на том, чтобы первыми в мире заявить о завершении разработки препарата, заявил во вторник министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

"Суть не в том, чтобы быть первым в получении вакцины", - сказал Азар в эфире телеканала АВС. "Главное - иметь вакцину, которая эффективна и безопасна для американского народа и людей во всем мире", - сказал министр, комментируя сообщения о российской вакцине.

В РоссииОдна из дочерей Путина сделала прививку от коронавирусаЧитать подробнее

Он отметил, что необходимы "транспарентные данные" с третьего этапа клинических испытаний препаратов, прежде чем говорить о безопасности и эффективности той или иной вакцины.

По словам Азара, в США две из шести разрабатываемых вакцин находятся именно на третьей фазе клинических испытаний. Он надеется, что к декабрю в США будет уже одобренная для использования вакцина от COVID-19.

Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики нового коронавируса, разработанную НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм".

США коронавирус

Новости по теме

Новости

Депутат Хинштейн сообщил, что в Белоруссии нашли журналистов Солопова и Питалева

Депутат Хинштейн сообщил, что в Белоруссии нашли журналистов Солопова и Питалева

За двое суток в Белоруссии в больницы попали больше 200 пострадавших в столкновениях

Милиция начала оттеснять минчан с места гибели первого протестующего

Милиция начала оттеснять минчан с места гибели первого протестующего

Власти Литвы предоставили Тихановской жилье и охрану

Таиланд не исключил закрытия границ для туристов до 2021 года

Таиланд не исключил закрытия границ для туристов до 2021 года

Соратники Тихановской заявили, что с ней общались в ЦИК два силовика

Три российских дипломата, заподозренных в шпионаже, покинули Словакию

Три российских дипломата, заподозренных в шпионаже, покинули Словакию

МВД Белоруссии сообщило о 2000 задержанных за минувшую ночь

МВД Белоруссии сообщило о 2000 задержанных за минувшую ночь

Тихановская призвала своих сторонников прекратить акции протеста

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');