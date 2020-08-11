Вакцина от коронавируса уже запатентована в России
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российский патент на вакцину от коронавируса получен около двух месяцев назад, авторами являются 17 российских ученых, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Российский патент получен уже месяца полтора-два тому назад... Также подана международная заявка несколько недель, может, месяц назад, она в 150 странах рассматривается", - сказал Гинцбург в интервью "Интерфаксу" во вторник.
Он отметил, что после получения патента в других странах возможно налаживание в них производства.
"Авторы патента - 16 сотрудников института Гамалеи и один сотрудник 48-го НИИ микробиологии Минобороны. Я один из авторов патента", - сказал Гинцбург.
Он сообщил, что после налаживания производства авторы патентов должны будут получать отчисления.
Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции.