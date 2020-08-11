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"Открытая Россия" заявила о задержании своих активистов в Минске

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Пропавшие в понедельник вечером в Белоруссии координаторы "Открытой России" Артем Важанков и Игорь Рогов были избиты и задержаны в Минске, заявили в движении. Они не выходили на связь, и соратники обнаружили их на видеозаписи агентства "БелТА" о задержании "провокаторов".

"Судя по видео, их задерживал ОМОН. Наши координаторы ни в чём не участвовали. Они приехали наблюдать за выборами в Беларусь", - заявили в "Открытой России".

На записи "БелТА" показаны несколько избитых мужчин, с ссадинами и синяками. Они лежали в наручниках на земле и отвечали на вопросы оперативников. Двое из них сказали, что прибыли в Белоруссию отдыхать, как туристы. Один уточнил, что заселился в санаторий "Журавушка". Третий, которого не спрашивали о гражданстве, на камеру говорил о судимостях и называл статьи.

Ранее некоторые российские СМИ заявляли, что в Белоруссии пропали их сотрудники, которые должны были освещать президентские выборы. Ряд пропавших журналистов, как оказалось, были задержаны, их постепенно выдворяют из Белоруссии. Сотрудник "Медузы" Максим Солопов и корреспондент Znak.com Никита Телиженко пока не найдены.

10 августа, на следующий день после выборов и последовавших протестов, президент Александр Лукашенко заявил, что протесты были спровоцированы "кукловодами" из Чехии, Польши и других стран. Он отметил, в частности, что есть и "из России определенный приток людей".

В конце июля в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России. В Минске их назвали бойцами частной военной кампании "Вагнер" и обвинили в намерении дестабилизировать ситуацию в Белоруссии перед выборами. В Москве заявили, что это были частные охранники, которые через Минск летели в третью страну и были задержаны необоснованно.

Политтехнолога Виталия Шклярова, гражданина США, который приехал летом в Гомель навестить мать, арестовали по обвинению в мобилизации протестного электората и подготовке беспорядков. "Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе", - говорил 6 августа Лукашенко.

Протесты в Минске

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Открытая Россия Белоруссия Александр Лукашенко Артем Важанков Игорь Рогов Минск

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