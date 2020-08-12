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Новосибирский авиадебошир приговорен в Хабаровске к условному сроку

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Хабаровска приговорил к двум годам условно и выплате компенсации морального ущерба в 80 тысяч рублей жителя Новосибирска, устроившего дебош в декабре 2019 года во время авиарейса в Хабаровск.

"Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство на воздушном транспорте, связанное с сопротивлением иным лицам, пресекающим нарушение общественного порядка)", - сообщает в среду Дальневосточная транспортная прокуратура.

По данным следствия, 2 декабря 2019 года пьяный пассажир бизнес-класса по пути из Новосибирска в Хабаровска публично оскорблял сидевшую в соседнем кресле женщину, бросал в нее вещи. На требования бортпроводника прекратить хулиганские действия мужчина попытался устроить драку.

По решению суда женщина получит компенсацию в размере 80 тысяч рублей.

Хабаровск Новосибирск

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