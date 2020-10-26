Жителя Сахалина сняли с рейса за крики о террористах на борту самолета

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Жителя Южно-Сахалинска сняли с рейса Владивосток - Южно-Сахалинск вечером в воскресенье за дебош на борту самолета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании "Аврора" в понедельник.

В соцсетях появилось видео инцидента: мужчина, находясь в самолете, кричит, что рядом с ним террористы, и просит бортпроводников позвать командира воздушного судна. На фоне криков дебошира слышен детский плач. В конце видеозаписи мужчина по требованию бортпроводницы забирает вещи и идет к выходу из самолета.

"Нарушителя спокойствия вывели из самолета, рейс вылетел без задержки", - подтвердили в пресс-службе.