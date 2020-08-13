Шнуров стал доверенным лицом бизнес-омбудсмена Титова на челябинских выборах

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен, председатель Партии роста Борис Титов возглавил партийный список на выборах в Заксобрание Челябинской области. По его словам, его доверенным лицом будет музыкант и продюсер RTVI Сергей Шнуров.

В списке партии на этих выборах 44 кандидата. Титов собирается поехать в Челябинскую область 17 августа.

Лидер партии признал, что, несмотря на финансовые сложности, партия решила участвовать в региональных выборах в сентябре. Этот вопрос обсуждался.

"Регионы настаивали на участии, и в итоге федеральный политсовет согласился с инициативами снизу, - заявил Титов. - На первом месте стояла и стоит проблема финансирования избирательной кампании. Финансирование является главным вопросом эффективности участия в выборах по отношению к затратам на выборы. А бизнес в условиях пандемии и выхода из нее пока находится в сложном финансовом состоянии".

В результате в сентябре Партия роста будет участвовать в губернаторских выборах в Татарстане, Краснодарском и Камчатском крае, Калужской области, на выборах в законодательные собрания - в семи регионах, на муниципальных выборах в 14 административных центрах.

Партия роста выдвигала своих кандидатов в 308 избирательных кампаниях различного уровня, кандидаты зарегистрированы для участия в 288 избирательных кампаниях. Всего партией было выдвинуто 524 кандидата, зарегистрировано 468.

Сергей Шнуров вступил в Партию роста в феврале 2020 года. Летом он стал генпродюсером телеканала RTVI.