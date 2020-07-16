Сергей Шнуров решил пока не баллотироваться в Думу

Музыкант Сергей Шнуров Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Музыкант, член "Партии Роста" Сергей Шнуров пропустит ближайшие выборы в Госдуму, но в будущем планирует баллотироваться в депутаты, сообщил лидер "Партии Роста", уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"У Шнурова возникли вдруг немножко другие дела, когда его назначили руководителем одного из каналов RTVI. Поэтому решили, что в этот раз он пропустит (выборы), но в следующий раз на выборы уже в Госдуму точно идет", - сказал Титов журналистам в четверг в Челябинске,

20 февраля Шнуров официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".

В середине марта политсовет "Партии роста" рекомендовал выдвинуть Шнурова на довыборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Между тем в конце июня стало известно, что Шнуров стал генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала RTVI.