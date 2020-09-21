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"Росатом" заявил об исключении утечек из емкостей "Усольехимпрома"

"Росатом" заявил об исключении утечек из емкостей "Усольехимпрома"
Предприятие "Усольехимпром" в Иркутской области
Фото: Светлана Латынина/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Все 16 емкостей с химическими отходами на промплощадке "Усольехимпрома" в Иркутской области, которые должны быть утилизированы в первоочередном порядке, установлены в безопасное положение, исключающее утечку, сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии ГК "Росатом" Андрей Лебедев.

"Все 16 емкостей в настоящее время уже не представляют угрозы залповых выбросов, вследствие не представляют угрозы для людей, которые проживают в Усолье-Сибирском", - сказал Лебедев на первом заседании экологического совета Иркутской области при Общественной палате РФ в Усолье-Сибирском в понедельник.

По словам Лебедева, эти емкости расположены на семи площадках, которые спланированы для проведения работ с учетом требований безопасности. Они уже вскрыты, были взяты пробы.

"Мы понимаем, что в этих емкостях. В основном это отходы производства эпихлоргидрина, а также составляющие производства поликремния, то есть это хлорсилан, четыреххлористый кремний. Вот эти группы токсичных отходов", - сказал Лебедев.

По его словам, из четырех емкостей специалисты уже переместили отходы в специализированную тару для последующей утилизации. При этом, согласно утвержденному плану, в текущем году должно быть перезатарено пять емкостей.

"Мы будем стремиться к тому, чтобы до наступления низких температур, в течение октября, не пять емкостей перезатарить, а все 16. Мы перед собой такую задачу поставили, и будем стараться идти с опережением графика", - отметил Лебедев.

Как ранее сообщалось, производственная деятельность на площадке "Усольехимпрома" была прекращена в 2010 году. Ее общая площадь составляет 610 га, там располагается более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, ж/д полотно протяженностью более 20 км, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 км. Почва, грунтовые и подземные воды пропитаны токсичными веществами и тяжелыми металлами.

Самым опасным объектом "Усольехимпрома" считается заброшенный цех ртутного электролиза - по оценкам экспертов, на его территории может быть сосредоточено до 600 тонн ртути. Опасными также считаются подземные и наземные емкости с химическими отходами.

Сообщалось также, что осенью 2018 года в Усолье-Сибирском был введен режим ЧС из-за угрозы химического загрязнения. Тогда на территории "Усольехимпрома" произошло подряд несколько утечек опасных веществ, в основном спровоцированных деятельностью нелегальных сборщиков металлолома, которые пытались распилить емкости с отходами.

Усольехимпром Росатом

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