Более 60 отелей Крыма вошли в программу кэшбэка за туры по России

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российские туристы смогут получить кэшбэк за отдых осенью и зимой в 62 отелях Крыма, которые вошли в программу стимулирования доступных внутренних турпоездок, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики журналистам в среду.

"Отдохнуть в Крыму с кэшбэком с 1 октября можно будет не только на южном берегу Крыма, но и в знаменитых сакских грязелечебницах и евпаторийских санаториях", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что правительство РФ выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутреннего туризма. Туристы получат кэшбэк на туры по России в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. - от 50 до 75 тыс., 15 тыс. - за поездку дороже 75 тыс. рублей.

Кэшбэк предоставляется только при использовании карт платежной системы "МИР" любого банка во время оплаты. Если ее нет, то можно воспользоваться картой родственников, друзей. Вся стоимость тура должна быть оплачена единовременно.

Приобрести туры в Крым, Севастополь, Республику Алтай, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, а также Калининградскую область можно только на даты с 1 октября по 20 декабря 2020 года, тогда же будет начислен кэшбэк. При этом оплатить путешествие в регионы необходимо в период с 21 по 28 августа включительно.