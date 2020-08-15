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Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели в субботу телефонный разговор, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства

Ранее в субботу Лукашенко заявил, что хочет связаться с Путиным, чтобы обсудить сложившуюся в республике ситуацию, так как видит в ней угрозу не только Белоруссии, но и для России.

"Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси", - заявил Лукашенко в субботу.

"Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак... Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились", - считает Лукашенко.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста в связи с несогласием людей с результатами выборов в республике.

Центризбирком Белоруссии 14 августа провел заседание по подведению итогов выборов президента республики. Согласно утвержденным итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.

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Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин

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