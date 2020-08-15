В России произведена первая партия вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса Фото: пресс-служба Минздрава России

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Первая партия разработанной центром имени Гамалеи вакцины от коронавируса COVID-19 уже произведена, сообщает пресс-служба Минздрава России в субботу.

О начале производства в министерстве заявили ранее в субботу. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял ранее, что производства вакцины от коронавируса в 5 млн доз в месяц планируется достичь в декабре-январе, полностью страна будет обеспечена препаратом в течение года.

Производиться вакцина будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). АФК "Система" сообщила, что завод "Биннофарм" может производить около 1,5 млн доз вакцины в год.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса стало известно 11 августа.