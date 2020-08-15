Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:46Заразились
на 15.08В России 917 884+5 061В мире 21 159 730+253 839

В России произведена первая партия вакцины от коронавируса

В России произведена первая партия вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса
Фото: пресс-служба Минздрава России

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Первая партия разработанной центром имени Гамалеи вакцины от коронавируса COVID-19 уже произведена, сообщает пресс-служба Минздрава России в субботу.

О начале производства в министерстве заявили ранее в субботу. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял ранее, что производства вакцины от коронавируса в 5 млн доз в месяц планируется достичь в декабре-январе, полностью страна будет обеспечена препаратом в течение года.

Производиться вакцина будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). АФК "Система" сообщила, что завод "Биннофарм" может производить около 1,5 млн доз вакцины в год.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса стало известно 11 августа.

Хроника 09 января – 15 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав России коронавирус

Новости по теме

Новости

В Кремле рассказали о разговоре Путина и Лукашенко

На шахте в Коми погибли четыре горняка из-за обрушения конвейера

ДТП с участием Михаила Ефремова

Михаила Ефремова выписали из больницы

Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ сообщил о начале производства вакцины от коронавируса

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус выявлен у 5 061 человека

В России за сутки коронавирус выявлен у 5 061 человека

Крым снова обновил антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Власти Сочи заявили о полной туристической загрузке города

Мэрия Хабаровска насчитала 1,5 тыс. человек на акции в поддержку Фургала

Мэрия Хабаровска насчитала 1,5 тыс. человек на акции в поддержку Фургала
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');