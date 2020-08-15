Минздрав РФ сообщил о начале производства вакцины от коронавируса

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Минздрав РФ сообщает о начале производства вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной в России.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства в субботу, начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи.

Накануне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сказал, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре-январе.

Производиться разработанный в институте имени Гамалеи препарат будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). АФК "Система" сообщила, что завод "Биннофарм" может производить около 1,5 млн доз вакцины в год.