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Сторонники мятежного схимонаха отлучены от причастия

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл объяснил, что cхимонах Сергий (Романов) не может быть восстановлен в служении, так как не покорился извержению из сана, сторонников же бывшего схиигумена митрополит отлучил от причастия и других церковных таинств за участиев расколе.

В разъяснении канонического положения Сергия он напомнил, что тот сначала признал лишение сана, назвал себя схимонахом и "по своему обыкновению он записал об этом видеообращение". "Однако буквально через несколько часов передумал, видеозапись удалил, возложил на себя священнический крест и самовольно приступил к священнослужению", - добавил митрополит.

"Священник, изверженный из сана, но не покорившийся и продолживший самовольно служение, согласно канонам, сам себя отлучает от Церкви и не имеет права быть восстановлен в служении даже Поместным Собором", - говорится в обращении.

Те, же, кто участвует в "самовольных богослужениях", предали церковь, приняли участие в расколе и теперь не е не могут быть допущены к каким-либо таинствам и обрядам без предварительного возвращения в лоно уеркви через открытое отвержение прежнего своего заблуждения, предупредил митрополит. Таким верующим он посоветовал подать письменное прошение и дать обещание более не общаться с бывшим схиигуменом и его сторонниками.

Про самого же отца Сергия митрополит отметил, что тот предпочел священству "деятельность медиаперсоны, облаченной в схимнические одежды".

Схимонах Сергий был лишен сана в июле за неповиновение церковному руководству. Светский суд дважды его штрафовал за распространение ложной информации о коронавирусе и за разжигание вражды. С середины июня он находится в Среднеуральском женском монастыре, духовником которого он был, и не намерен покидать обитель. Там находятся его сторонники и казаки, которые охраняют монастырь. Настоятельница и часть монахинь обитель покинули. В Екатеринбургской епархии считают, что он своевольно удерживает женский монастырь,

Сергий Романов Екатеринбургская епархия митрополит Кирилл коронавирус Среднеуральский женский монастырь

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