Глава Башкирии поручил помочь пострадавшим на шихане Куштау

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров поручил "оказать внимание" всем, кто пострадал в столкновениях на горе Куштау. Там местные жители протестуют против вырубки леса и начала геологоразведочных работ на месторождении известняка Башкирской содовой компанией (БСК).

"Столкновения привели к тому, что пострадали и люди, и пострадали сотрудники органов внутренних дел", - отметил глава республики.

Он попросил Минздрав проследить за всеми, кто пострадал.

БСК 3 августа начала вырубку леса на Куштау для проведения геологоразведки. С этого же дня там начались акции протеста местных жителей. Протестующие пытались не пускать на гору тяжелую технику. Несколько раз сообщалось о задержаниях противников разработки.

15 августа в соцсетях появилась видеозапись противостояния частных охранников в камуфляже и активистов. Сообщалось, что разрушен палаточный лагерь противников вырубки леса. В пресс-службе управления Росгвардии по Башкирии подтвердили, что сотрудники Росгвардии помогают полиции на Куштау обеспечивать безопасность и действуют исключительно в рамках закона, не применяя спецсредства. Также там отрицали, что кто-либо из росгвардейцев пострадал.

16 августа на Куштау приехали тысячи людей, которые провели акцию протеста против разработки шихана, и сломали ограждение, установленное сотрудниками БСК.

После этого Хабиров заявил, что БСК уйдет с Куштау и никто шихан разрабатывать не будет, пока не будет найдено компромиссное решение. Замгендиректора компании Рустем Басыров заявил, что поиск компромисса уже начался: "Процесс очень тяжелый, мы, все стороны, будем работать над тем, как дальше нам выходить из сложившейся ситуации и как решать проблему сырья для завода".

АО "Сырьевая компания" (входит БСК ) получило право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау 8 августа, срок соответствующей лицензии - до 10 августа 2039 года. БСК рассчитывает начать разработку нового месторождения известняка Куштау в ближайшие несколько лет.

Пока сырьевой базой БСК является месторождение Шахтау, запасов которого, согласно прогнозам, хватит до 2020 года. Компания уже несколько лет ведет поиск альтернативных месторождений. БСК настаивала, что пригодными для производства ресурсами располагает только месторождение Торатау, однако этот шихан имеет статус особо охраняемой природной территории. Власти республики в качестве одного из вариантов сырьевой базы предлагали БСК расположенное в 40 км от Шахтау Гумеровское месторождение, известняки которого по кондиции схожи с ресурсами Шахтау. Однако качество сырья здесь не соответствовало требованиям содовой компании.

Хабиров уже говорил, что, в отличие от имеющих охранный статус гор-шиханов Торатау и Юрактау, Куштау будет разрабатываться, несмотря на протесты.