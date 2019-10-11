МВД разрабатывает сервис для проверок водителей такси и каршеринга

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел РФ планирует создать сервис, который позволит агрегаторам такси и каршеринговым компаниям в онлайн-режиме выявлять водителей, лишенных прав, сообщает в пятницу газета "Известия".

"МВД прорабатывает идею о создании механизма для массовой проверки статуса водительских удостоверений таксистов в режиме реального времени", - говорится в публикации со ссылкой на пресс-центр ведомства.

В МВД отметили, что с 2014 года на сайте Госавтоинспекции действует сервис, с помощью которого можно в онлайн-режиме выгрузить сведения о выдаче конкретного водительского удостоверения по его номеру. Сервис позволяет не только подтвердить подлинность документа, но и получить сведения о судебных решениях в части лишения владельца права управлять транспортным средством, пояснили газете в ведомстве.

В министерстве также уточнили, что техническое решение, которое обеспечит проведение автоматизированных проверок значительного количества водительских удостоверений на регулярной основе, пока отсутствует. Но его создание в МВД сочли целесообразным, отмечается в статье.

По имеющимся у издания данным, сейчас ведомство прорабатывает возможность создания условий для таких "пакетных" проверок. Сроки появления сервиса пока неизвестны. Не исключено, что в перспективе власти обяжут таксомоторные, а также каршеринговые компании проводить такие ревизии, следует из ответа МВД.