Суд не стал отменять штраф опальному схимонаху

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Суд в Верхней Пышме оставил в силе постановление мирового судьи, который 7 июля оштрафовал на 90 000 рублей схимонаха Сергия Романова за распространение фейков о коронавирусе. Жалоба его защиты была отклонена.

Адвокат схимонаха в суде настаивала, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что "мнение священника, сказанное в проповеди в храме, каким-то образом создало угрозу общественной опасности". Она считает, что достоверность информации в проповеди, по ее мнению, должна определять экспертиза.

"Для квалификации действий Романова объективно необходимы экспертизы комплексные. Эти экспертизы необходимы с привлечением специалистов из разных областей, но, прежде всего, религиоведов и богословов. И только после того, когда этот текст будет проанализирован по существу, мы можем говорить о том, что содержится в его проповеди информация, соответствующая действительности и несоответствующая", - сказала адвокат.

Сам схимонах в суд не пришел.

7 июля адвокат Светлана Герасимова указывала, что в материалах дела нет доказательств состава административного правонарушения. По ее словам, в частности, следствие не доказало, что информация в заявлениях схимонаха является недостоверной, что ее распространяли именно в интернете и это делал именно ее доверитель.

Затем светский суд оштрафовал схимонаха еще на 18 000 рублей за возбуждение ненависти и вражды. Его защита оспорила оба штрафа.

Жалобу на штраф за разжигание вражды суд рассмотрит 15 сентября.