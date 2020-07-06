Екатеринбургский митрополит упрекнул мятежного схиигумена Сергия в восхвалении Сталина

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил открытое письмо схимонаху Сергию (Романову), попавшему под суд Екатеринбургской епархии и извергнутому из священного сана, в котором обвинил бывшего схиигумена в обмане, восхвалении Сталина и сообщил о своем разочаровании.

"Вы избрали странный для монаха способ общения - выкладывание в интернет видеороликов, словно Вы не схимник, а модный блогер. (...) Вы обманули прихожан, зачитав в качестве подлинного документа низкопробную подделку - подложное завещание Сталина - и в течение 20 минут рассказывали про жизнь Сталина и его заслуги. В сочельник Рождества Христова Вы вспомнили всех, кроме Богомладенца Христа. Вы восхваляли Сталина в день, когда празднуется память святых, умученных во время сталинского правления", - написал митрополит Кирилл отцу Сергию.

Также правящий архиерей написал, что Сергий "мог бы стать достойным собеседником" в том случае, если бы получил "хоть какое-то духовное образование". "Но Вас исключили со 2-го курса Московской духовной семинарии за неактивность в учебе", - подчеркнул митрополит.

Он признал, что ранее был "сердечно расположен" к отцу Сергию и сейчас переживает "болезненный момент разочарования и избавления от иллюзий".

Митрополит Кирилл подчеркнул, что не осуждает последователей и соратников Сергия, хотя те "ведут себя чрезмерно нервно, а порой агрессивно".

"Я уже не умоляю Вас, как раньше, покаяться и сохранить хотя бы монашество, но готов проявить снисхождение и найти Вам место для покаяния, если Вы еще помните, что это такое", - написал митрополит.

Он указал бывшему схиигумену на то, что тот лгал, говоря, что храмы не закрывались даже во время пандемии испанского гриппа или чумы и что их закрывали только богоборческие власти.

"В действительности же во времена правления благочестивых всероссийских государей императоров, которых Вы, как известно, чтите и нового царя ожидаете, действовал устав о карантинах. Как видно, никакой разницы между нынешними мерами и мерами, применявшимися в Российской империи, нет", - подчеркнул в своем письме митрополит.

Также он сообщил, что история о том, что патриарх Алексий II уговаривал отца Сергия принять священный сан, на самом деле не случалась. "Правда в том, что совершенное Вами преступление в автобиографии при принятии сана Вы зашифровали фразой: "1984-1997 гг. находился и работал в УЩ-349/13 по специальности электрика". Я думаю, всем очевидна Ваша изворотливость и лукавство при формулировке неудобного факта Вашей биографии", - написал митрополит.

По его словам, если бы отец Сергий проявил "хотя бы десятую часть своей дерзости и непослушания" во время Российской империи, то его "посадили на цепь в каком-нибудь далеком северном монастыре под строжайший надзор".

"А если бы попробовали сотворить нечто подобное во времена столь любимого Вами Сталина, то вся Ваша бурная обличительная деятельность закончилась в лучшем случае на лесоповале, а в худшем на Бутовском полигоне", - резюмировал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.

Он отметил, что отец Сергий избегал заседаний епархиального суда, поскольку, "не имея заранее написанных ответов, не смог бы отвечать по теме произнесенных проповедей, так как сам с трудом понимает их содержание".

Как сообщалось, суд Екатеринбургской епархии в пятницу, 3 июля, признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. Утвердить решение суда должен патриарх Кирилл.

Ранее в интернете получила распространение видеозапись выступления схиигумена Сергия (Романова), где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего отец Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии.