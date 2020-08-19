Глава Башкирии допустил выкуп разработчика шихана Куштау

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Башкирия может выкупить контрольный пакет акций АО "Башкирская содовая компания" (БСК), заявил "Эху Москвы" глава республики Радий Хабиров. Власти региона ищут компромисс по вопросу о разработке шихана Куштау структурой БСК.

Он повторил, что подготовка к разработке месторождения была законной, однако после протестов местных жителей принято решение, что шихан не будет разрабатываться до тех пор, пока не будет найдено компромиссное решение. С учетом того, что возникают опасения о судьбе БСК из-за отказа от этого проекта, он считает, что компанию нужно спасать.

"Республика тоже акционер, у нас неплохой пакет. И как республика, мы должны взять ответственность на себя. Мы готовим предложение. Нам надо забирать предприятие. То есть нам нужно брать контрольный пакет, выкупить у них определенную долю, они останутся, это их решение. А уже в ходе управления предприятием мы как местные люди, как люди, понимающие, что здесь происходит, будем решать судьбу предприятия и управлять", — сказал Хабиров.

Он предурпредил, что переход контрольного пакета к региону может привести к сокращению дивидендов с учетом поисков альтернативных поисков сырья.

Входящая в БСК "Сырьевая компания" получила право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау 8 августа на срок до 10 августа 2039 года. Компания рассчитываала начать разработку месторождения известняка Куштау в ближайшие несколько лет и оценивала его запасы на 70 лет работы. 3 августа на горе началась вырубка леса. Местные жители начали протестовать.

БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды и поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластикатов. Основными акционерами БСК являются Башкирия (38,28%, через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%). "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.

Сырьевой базой БСК пока является месторождение Шахтау, запасы которого практически истощены. Шахтау, наряду с Тратау, Юрактау и Куштау входит в цепочку шиханов - холмов, возникших на остатков известняковых рифов древних морей.

Содовая компания считает, что ей подходит месторождение Тратау, однако этот шихан имеет статус особо охраняемой природной территории. Власти республики в качестве одного из вариантов сырьевой базы предлагали БСК расположенное в 40 км от Шахтау Гумеровское месторождение, известняки которого по кондиции схожи с ресурсами Шахтау. Однако качество сырья здесь не соответствовало требованиям компании.

В случае прекращения работы БСК Россия больше не сможет осуществлять поставки на экспорт кальцинированной соды, более того, российские потребители вынуждены будут импортировать эту продукцию из-за рубежа, предупреждал первый замминистра промышленности и торговли России Сергей Цыб.

В 2018 году Хабиров принял решение о разработке Куштау.