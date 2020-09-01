Недобросовестные продавцы сорвали Дегтяреву покупку квартиры в Хабаровске

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что вынужден перенести переезд семьи в Хабаровск из-за недобросовестных продавцов недвижимости.

"Мы не успели провести сделку с женой по квартире. Не успели. Потому что один оказался недобросовестным продавец, другой, у третьего проблемы с документами, он напугался, что если он врио губернатора продаст квартиру, я все выясню, и его порву потом, если будут проблемы. Потому что я все накопления за свою жизнь вкладываю", - сказал Дегтярев во время "прямой линии" с жителями Хабаровского края.

Он отметил, что подходящее жилье в итоге было найдено, но оформить сделку к 1 сентября не успели – двое из четверых детей главы региона – школьники, им пришлось начать учебный год в Москве.

"Квартиру через месяц оформим, которую подобрали. На новый год дети переезжают. (...) Детям это катастрофически тяжело, но никак по-другому не могу. До мая ждать не будем, семья должна воссоединиться. Супруга уже рыдает, хочет в Хабаровск. Она одна с четырьмя детьми, с моими родителями, а я с вами на прямой линии с Хабаровским краем", - добавил врио губернатора.

Дегтярев при этом сообщил, что занимается оформлением ипотеки в Сбербанке под 7,5%, потому что от цен на жилье в Хабаровске "у него шевелятся волосы на голове", а собственных накоплений для покупки квартиры оказалось недостаточно.

Врио губернатора также опроверг слухи о том, что живет в элитной гостинице Хабаровска. Он заявил, что занимает комнату в Доме приемов, который является краевой собственностью. Однако жить там вместе с семьей не представляется возможным.

Глава Хабаровского края подчеркнул, что намерен навести порядок в строительной отрасли, чтобы процесс купли-продажи недвижимости в регионе был простым и прозрачным.

"А все, кто продает квартиры с кривыми документами - я до вас еще доберусь. Потому что это вы меня не подвели, а сколько кривых сделок и люди потом страдают", - резюмировал Дегтярев.

Как сообщалось, врио губернатора Хабаровского края намерен пригласить в регион крупных федеральных застройщиков, которые смогут составить конкуренцию местным строительным компаниям и сбить цены на недвижимость. Стоимость квадратного метра в хабаровской новостройке доходит до 100 тыс. рублей и выше.

Об участии в выборах губернатора

Дегтярев сообщил, что пока не принял решение об участии в выборах главы региона в 2021 году, но признался, что регион, куда он приехал работать, ему нравится.

"Пока мы, согласно закону, запланировали на следующий год средства на выборы губернатора. Кто и как пойдет, это дело десятое. Я могу сказать одно – мне здесь нравится. Будут выборы, там посмотрим. Я пока здесь работаю, мне здесь нравится. Я перевожу сюда семью. Мне без семьи очень тяжело было первый месяц", - сказал Дегтярев во вторник в ходе "прямой линии", где он в течение трех часов отвечал на вопросы жителей края и журналистов.

Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края указом президента 20 июля вместо арестованного бывшего главы региона Сергея Фургала.