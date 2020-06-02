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ГАИ с помощью камер уличила автомобилиста из Омска в 144 нарушениях за два месяца

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Комплексы видеофиксации помогли сотрудника ГАИ уличить водителя из Омска в 144 нарушениях правил дорожного движения за два месяца, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

По данным инспекторов, он превышал скорость и ездил на красный свет. Ему выписали штрафы на общую сумму 215 000 рублей.

Это 23-летний житель города. Нарушения он совершал на Audi. В пресс-службе уточнили, что на машине были иностранные номерные знаки. Водитель был совершенно уверен в безнаказанности, думая, что машин с иностранными номерами в базах ГИБДД нет, поэтому камеры его не распознают.

"Однако специально для таких случаев автоинспекцией формируется дополнительная база, куда вносятся архивные файлы с неучтенными нарушениями с камер", - рассказал сотрудник пресс-службы. По его словам, останавливая такого нарушителя, автоинспектор вручную вносит его данные в базу, и становится понятно, сколько нарушений им было допущено ранее.

Омск ГИБДД Audi

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