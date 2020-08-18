Суд отказался признать потерпевшим работодателя жертвы ДТП с Ефремовым

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Бывший работодатель погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова просит Пресненский суд Москвы признать потерпевшим себя по уголовному делу, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда во вторник.

"В суд поступило ходатайство о признании потерпевшим по уголовному делу от работодателя погибшего Сергея Захарова", - зачитала судья Елена Абрамова во вторник.

Согласно ходатайству, работодателю был нанесен ущерб в размере 1 млн 50 тыс. рублей - за повреждение автомобиля Захарова.

Однако суд постановил отказать в удовлетворении данного ходатайства.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен. Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит. На одном из заседаний была представлена запись с нагрудного регистратора сотрудника ДПС, на которой Ефремов после аварии признался, что был за рулем автомобиля.