Партия "Новые люди" зарегистрирована на выборах в 12 регионах РФ

От партии зарегистрированы 452 кандидата

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Владелец компании Faberlic и лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев сообщил, что его политическая сила получила регистрацию на 12 региональных выборах из заявленных 13.

"От партии "Новые люди" на выборы разного уровня в 13 регионах выдвигались 598 кандидатов. Из них зарегистрированы 452 кандидата, это около трех четвертей от заявленного числа претендентов, остальным отказали под разными предлогами. В итоге партия пример участие в выборах в 12 регионах", - сказал Нечаев.

Получение мандата по спискам в региональных парламентах дает партиям право не собирать подписи для участия в выборах в Госдуму. Следующие состоятся в сентябре 2021 года.

Так, списки "Новых людей" примут участие в выборах в заксобрания Новосибирской, Рязанской, Калужской и Костромской областях. Помимо этого, партийцы примут участие в выборах по ряду одномандатных округов, а также в выборах в гордумы Новосибирска, Воронежа, Краснодара и ряда других городов. В Белгородской области партия получила отказ в регистрации и по списку, и по одномандатникам на выборах в заксобрание.

В январе стало известно, что бизнесмены и сооснователи Faberlic Алексей Нечаев и Александр Даванков намерены создать свою партию. Документы в Минюст РФ были поданы в декабре прошлого года.

Учредительный съезд партии прошел в Москве 1 марта. На нем было решено создать 55 региональных отделений партии – от Санкт-Петербурга до Камчатки.