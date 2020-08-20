Врачи оценили состояние Навального как тяжелое

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Все профильные специалисты привлечены для лечения оппозиционера Алексея Навального, который попал в омскую больницу, предположительно, с отравлением. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регионального Минздрава.

"Есть ряд диагнозов, с которыми работают специалисты, которые подтверждаются или исключаются. Привлечены специалисты всех профилей. Состояние пациента тяжелое", - сообщил собеседник агентства.

При этом в некоторых СМИ сообщается, что в больнице пока не готовы результаты анализов, которые обещали сделать через два часа после госпитализации оппозиционера.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в своем твиттере, что оппозиционер остается в коме. "Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", - написала она.

По ее словам, информации от медиков о том, что же все-таки случилось с Навальным, пока нет.

"Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно", - пишет пресс-секретарь.

Экстренная посадка в Омске

Как сообщалось, утром в четверг пресс-секретарь Навального сообщила, что ему стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По ее данным, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

Навальный находится в реанимации. По данным Ярмыш, его подключили к аппарату ИВЛ. Она предположила, что Навального могли отравить.

Омский Роспотребнадзор пообещал провести проверку совместно с прокуратурой. Между тем кафе, в котором Навальный купил чай, начало внутреннюю проверку.