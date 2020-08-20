Московских учителей начали тестировать на коронавирус

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Москве в преддверии 1 сентября начали тестировать учителей и преподавателей вузов на коронавирус, сообщила заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, всего в городе должны проверить около 180 000 человек, работающих в сфере образования.

Тестирование проходит бесплатно. До 1 сентября город обязательно протестирует всех сотрудников таких учреждений, в том числе работников столовых, охранников и уборщиц. Процедура коснется всех школ, детских садов и даже учреждений профессионального образования Москвы.

"Это масштабное и, по сути, беспрецедентное тестирование такого количества персонала в короткий период времени", - отметила чиновница.

Ранее было принято решение, что учебный год в школах и вузах Москвы начнется 1 сентября, учеба будет очной. При этом в школах не будет традиционных торжественных линеек и дети будут большинство уроков проводить в одном и том же классе.