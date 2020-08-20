В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4 698 до 4 710, скончались еще 12 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено более 255 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели почти 202 тыс. человек.