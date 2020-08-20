В S7 сообщили, что Навальный ничего не пил и не ел на борту

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Политик Алексей Навальный, которому стало плохо в самолете авиакомпании S7 и которого экстренно доставили в реанимацию в Омске, на борту ничего не ел и не пил, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Вскоре после взлета рейса S7 2614 Томск - Москва резко ухудшилось самочувствие одного из пассажиров - Алексея Навального. Экипаж сработал быстро и строго в соответствии с процедурами. Бортпроводники сразу же сообщили об этом командиру воздушного судна, и он принял решение о посадке в ближайшем аэропорту - в Омске", - заявили представитель авиакомпании.

Он добавил, что в Омске самолет встретила бригада скорой помощи, Навальный был доставлен в реанимацию. С ним в Омске остались два его спутника. Самолет же дозаправился и вылетел в Москву.

Первой о госпитализации Навального сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. По ее словам, с утра он только выпил чаю в аэропорту, а на борту ему стало плохо и он потерял сознание. Она предположила, что его отравили, а токсины быстро всосались в организм вместе с теплым чаем. В реанимации он подключен к аппарату ИВЛ.

В Минздраве Омской области подтвердили, что он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Владелец кофейни в аэропорту Томска, где политик купил чай, пообещал проверить записи с камер наблюдения.