Сторонники мятежного схимонаха без него пришли к епархии на "крестный ход"

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Сторонники схимонаха Сергия (Романова), который был лишен сана, пришли к Екатеринбургской епархии с крестным ходом, сообщил соратник бывшего схиигумена Всеволод Могучев. Его и самого схимонаха на месте нет.

В пресс-службе епархии заявили, что на территорию пришли порядка 20-30 человек, около 10 из которых - журналисты.

"У них там какие-то требования. Сейчас к ним вышел отец Виктор (Явич) наш, он сейчас с ними общается. (...) Если вчера было объявлено о том, чтобы "поднять всех" и пришло 20, даже если 30 человек. Я думаю, что мы с вами можем быть спокойны, что здравомыслие восторжествовало. 3 июля сколько было народу, там было порядка ста человек. Эти ряды поредели в четыре-пять раз, значит, люди все-таки понимают, делают свой вывод и отходят", - сказал собеседник агентства.

Могучев озвучил требования собравшихся на странице "Православная Россия" во "Вконтакте". Они хотят, чтобы митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл оставил пост и называют его "еретиком, экуменистом и сатанистом".

Они также призвали православных ежедневно проводить крестный ход у епархии в защиту Среднеуральского монастыря. Могучев отметил, что решение о существовании обители будут принимать "православные христиане на Поместном Соборе", а не правящий архиерей.

Как сообщили агентству в региональном министерстве общественной безопасности, заявок на согласование проведения такого мероприятия не поступало. "Информация о планах по проведению крестного хода передана в Управление внутренних дел по Екатеринбургу", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе городской полиции пока не комментируют ситуацию.

19 августа митрополит Кирилл издал указ о переводе насельниц Среднеуральского женского монастыря в другие женские обители Свердловской области. Схимонах Сергий удерживает этот монастырь под контролем с середины июня и не покидает его территории. После указа он призвал своих сторонников на крестный ход "в защиту монастыря".

В пресс-службе епархии предположили, что указ правящего архиерея доводится до верующих в искаженном виде, что остающихся в обители монахинь и насельниц запугивают. В епархии считают, что людей нужно избавить от влияния схимонаха.