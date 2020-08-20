Екатеринбургская епархия заявила о запуганных отцом Сергием монахинях

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Екатеринбургской епархии считают, что указ митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла о переводе насельниц захваченного Среднеуральского монастыря в другие обители, изданный накануне, доводится до верующих в искаженном виде.

"До них (монахинь - ИФ) надо сначала довести этот указ в неискаженном виде. Мы (...) догадываемся, в каком виде сейчас эта информация до них (...) доводится, это просто страшно. Там (в Среднеуральском монастыре - ИФ) пока еще переваривают этот указ и, к сожалению, наверняка дальше будут продолжать стращать сестер. (...) Мы очень аккуратно, но тем не менее вынуждены проговаривать о том, что сестер нужно избавить от этого тлетворного влияния", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе епархии в четверг.

Также собеседник агентства отметил, что в епархию поступают звонки от родственников насельниц с просьбой о помощи.

"Звонят родственники тех монахинь, которые пребывают в монастыре, - не могут их уговорить оттуда выйти, потому что они (монахини - ИФ) настолько запуганы, что весь мир вокруг злобный, что пришел антихрист (...) и спасение сейчас только под крылом отца Сергия", - сказал представитель епархии.

Накануне был издан указ митрополита Кирилла о переводе насельниц женского монастыря в другие женские обители Свердловской области. Согласно документу, послушницы и сестры Среднеуральского монастыря переведены в Александро-Невский Ново-Тихвинский (Екатеринбург), Свято-Покровский (Верхотурье), Боголюбский (Сарсы Вторые Красноуфимского района), Елисаветинско-Феодоровский (Алапаевск), Свято-Николаевский (Туринск), Скорбященский (Нижний Тагил), Свято-Пантелеимоновский (Краснотурьинск) женский монастыри.

Однако для того, чтобы насельницы оказались в других монастырях, "нужно время", считают в епархии. "Когда они действительно поймут, как на самом деле (...) они должны, естественно, выполнить этот указ правящего архиерея и своей настоятельницы. Насельниц стареньких, немощных, больных специально определили в Ново-Тихвинский монастырь, где самая мощная материальная база, где есть возможности ухода за ними", - сказали агентству в пресс-службе епархии.

Ранее митрополит Кирилл заявил, что отец Сергий (Романов) не может быть восстановлен в служении, так как не покорился извержению из сана, сторонников же бывшего схиигумена митрополит отлучил от причастия до их письменного покаяния. Отец Сергий призвал своих сторонников выйти на крестный ход "в защиту монастыря".

Скандальное видео и захват монастыря

Ранее получила распространение видеозапись выступления отца Сергия, во время которого он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего он проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии.

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в действиях клирика. 20 июля Романов был оштрафован судом на 18 тыс. рублей за возбуждение ненависти, а до этого, 7 июля, суд оштрафовал схимонаха за распространение фейков о коронавирусе на 90 тыс. рублей.

3 июля епархиальный суд признал отца Сергия виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. 24 июля патриарх утвердил решение епархиального суда об извержении Романова из сана.

Между тем Романов заявил, что не намерен покидать территорию Среднеуральского женского монастыря. В Екатеринбургской епархии считают, что "схимонах Сергий своевольно удерживает женский монастырь", в то время как законной настоятельницей является игумения Варвара (Крыгина). В епархии также отметили, что не сомневаются в возвращении Среднеуральского монастыря "в лоно Церкви".