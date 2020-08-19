Опальный отец Сергий призвал на крестный ход в защиту монастыря

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Схимонах Сергий (Романов) призвал своих сторонников выйти на крестный ход после отлучения от причастия митрополитом Екатеринбургским Кириллом священников, которые служили с лишенным сана бывшим схиигуменом.

"Настало время защищать православные святыни от поругания (...) всем православным, кто знает наш монастырь и слышит наш голос, приезжайте и вставайте на защиту монастыря. (...) Все на крестный ход, начиная с сегодняшнего дня", - озвучил обращение Романова его соратник Всеволод Могучев.

Соответствующая видеозапись опубликована на канале Могучева в среду в YouTube.

"Объявляем всем, что сегодня вышел указ (митрополита - ИФ) (...) о разгоне Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". (...) Разогнать монастырь можно только насильственными, карательными методами", - также заявил Могучев.

Ранее митрополит Кирилл заявил, что отец Сергий (Романов) не может быть восстановлен в служении, так как не покорился извержению из сана, сторонников же бывшего схиигумена митрополит отлучил от причастия вплоть до их письменного покаяния.

До этого получила распространение видеозапись выступления отца Сергия, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего он проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии.

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в действиях клирика. 20 июля Романов был оштрафован судом на 18 тыс. рублей за возбуждение ненависти, а до этого, 7 июля, суд оштрафовал схимонаха за распространение фейков о коронавирусе на 90 тыс. рублей.

3 июля епархиальный суд признал отца Сергия виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. 24 июля патриарх утвердил решение епархиального суда об извержении Романова из сана.

Между тем Романов заявил, что не намерен покидать территорию Среднеуральского женского монастыря. В Екатеринбургской епархии считают, что "схимонах Сергий своевольно удерживает женский монастырь", в то время как законной настоятельницей является игумения Варвара (Крыгина). В епархии также отметили, что не сомневаются в возвращении Среднеуральского монастыря "в лоно Церкви".