Сторонники отца Сергия разошлись после акции у Екатеринбургской епархии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Сторонники лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), которые в четверг собрались у Екатеринбургской епархии, протестуя против его опалы, разошлись, но в пятницу намерены прийти вновь.

Как передал корреспондент агентства "Интерфакс", перед тем, как разойтись, собравшиеся стояли полукругом у входа в епархию и пели "помилуй, нас, Господи". Все они были без масок, многие держали в руках иконы.

Один из протестующих Василий Фетисов сообщил журналистам, что верующие передали епархии свои требования и ждут ответа. "Пока планируем приходить", - отметил он.

В свою очередь сторонник отца Сергия, один из основателей команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов сказал журналистам, что люди пришли поговорить о сложившейся ситуации с митрополитом Кириллом. По его словам, если он не выйдет к верующим сегодня, то сторонники Сергия придут к епархии завтра. "Люди пришли поговорить с митрополитом Кириллом, чтобы он объяснил, почему выпустил такой указ", - отметил Соколов.

Одна из сторонниц отца Сергия сообщила агентству, что от верующих требуют отречься от отца Сергия. "Пока мы не отречемся от него, нас причащать не будут. Почему и за что?", - возмутилась она.

Как сообщалось, накануне был издан указ митрополита Кирилла о переводе насельниц женского монастыря в другие женские обители Свердловской области. После этого опальный отец Сергий призвал сторонников на крестный ход "в защиту монастыря".

Ранее митрополит Кирилл заявил, что отец Сергий (Романов) не может быть восстановлен в служении, так как не покорился извержению из сана, сторонников же бывшего схиигумена митрополит отлучил от причастия вплоть до их письменного покаяния.

Отец Сергий стал скандально известен после распространения видеозаписи его выступления, в ходе которого он назвал пандемию коронавируса мифом и проклял тех, кто закрывает храмы.

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в действиях клирика. 20 июля Романов был оштрафован судом на 18 тыс. рублей за возбуждение ненависти, а до этого, 7 июля, суд оштрафовал схимонаха за распространение фейков о коронавирусе на 90 тыс. рублей.

3 июля епархиальный суд признал отца Сергия виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. 24 июля патриарх утвердил решение епархиального суда об извержении Романова из сана.

Между тем Романов заявил, что не намерен покидать территорию Среднеуральского женского монастыря. В Екатеринбургской епархии считают, что "схимонах Сергий своевольно удерживает женский монастырь", в то время как законной настоятельницей является игумения Варвара (Крыгина). В епархии также отметили, что не сомневаются в возвращении Среднеуральского монастыря "в лоно церкви".