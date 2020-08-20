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Медики не нашли у Навального признаков инфаркта, инсульта и COVID-19

Медики не нашли у Навального признаков инфаркта, инсульта и COVID-19
Больница в Омске, где находится Алексей Навальный
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Медики больницы станции скорой медпомощи №1 Омска не выявили у оппозиционера Алексея Навального признаков инфаркта, инсульта и инфекций, сообщает пресс-служба омского Минздрава со ссылкой на заместителя главврача медучреждения Анатолия Калиниченко.

"Нет данных о инсульте и инфаркте, нет данных об инфекционных поражениях, в том числе и коронавирусной инфекции", - сказал Калиниченко.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

Источник в медицинских кругах в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что врачи поставили предварительный диагноз Навальному - острое отравление неустановленным психодиcлептиком (психодиcлептики – вещества, способные вызывать галлюцинации).

Алексей Навальный Анатолий Калиниченко Омск

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