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Источник сообщил, что Навального могли отравить психодиcлептиком

Источник сообщил, что Навального могли отравить психодиcлептиком
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Врачи поставили предварительный диагноз основателю ФБК Алексею Навальному – отравление неустановленным психодиcлептиком, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.

"Предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком (психодиcлептики – вещества, способные вызывать галлюцинации)", - сказал собеседник агентства.

При этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила "Интерфаксу", что официально диагноз близким оппозиционера еще не был сообщен, а результаты анализов, по словам врача, еще не готовы.

Диагноз уточнят в течение дня

Заместитель главврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко сообщил, что специалисты омской больницы в течение дня определятся с диагнозом.

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"Диагноз находится в процессе уточнения, проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультации врачей смежных специальностей, консилиумы и так далее", - сказал Калиниченко.

"В течение сегодняшнего дня, я думаю, мы в точности определимся с диагнозом, не тем не менее симптоматическое лечение, все что требуется, проводится в полном объеме", - добавил он.

В настоящее время Навальный находится в реанимации в БСМП-1 Омска, он в тяжелом состоянии, в коме. Соратники написали заявление в полицию и в СКР.

Минздрав Омской области ранее подтвердил госпитализацию Алексея Навального после того, как рейс из Томска, которым он летел в Москву, вынужденно сел в Омске.

"Сегодня в аэропорту Омск-Центральный совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, на борту которого находится известный блогер Алексей Навальный. Машиной "Скорой помощи" его доставили в одну из больниц города. На данный момент Алексей Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования", - сообщили "Интерфаксу" в омском Минздраве.

Навальный находится без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ, сообщила в соцсетях Кира Ярмыш. В больницу по требованию его соратников вызвали полицию.

Экстренное приземление

Ранее Ярмыш сообщила, что Навальному стало плохо в процессе полета. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По ее данным, оппозиционер ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", - добавила Кира Ярмыш.

Она предположила, что Навального могли отравить.

В Томске снимали видеоролик

Навальный летел в Москву из Томска, куда он приезжал ради создания видеоролика, сообщила руководитель регионального штаба Навального Ксения Фадеева. "Снимали ролик. Больше пока ничего не могу сказать", - сказала Фадеева.

По данным томского штаба Навального, Фадеева и ее коллега Андрей Фатеев являются зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов гордумы Томска.

Омск Алексей Навальный

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