В ФБК сообщили об обнаружении опасного вещества в организме Навального

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, находящийся в Омской больнице, куда госпитализирован оппозиционер Алексей Навальный, сообщил журналистам о том, что полиция якобы обнаружила некое "смертельное вещество", опасное не только для самого Навального, но и для окружающих.

"Мы находились в кабинете главного врача, в этот момент в кабинет входит представитель транспортной милиции, показывает с телефона: вот это вещество нашли", - рассказал Жданов.

Уточнить, что за вещество было обнаружено, представитель правоохранительных органов отказалась, сославшись на тайну следствия, но подчеркнула, что оно "смертельно, это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим, все вокруг должны находиться в костюмах защиты", заявил оппозиционер.

Навальному стало плохо накануне, 20 августа, в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимацию омской больницы. Он остается в коме. Соратники предполагают, что Навального могли отравить. По данным Ярмыш, Навальный в четверг ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин. Однако врачи Омской больницы скорой медицинской помощи, в которой находится оппозиционер, считают, что перевозить его в другую клинику нельзя из-за нестабильного состояния. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.