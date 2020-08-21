Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:00Заразились
на 20.08В России 942 106+4 785В мире 22 678 483+267 183

В ФБК сообщили об обнаружении опасного вещества в организме Навального

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, находящийся в Омской больнице, куда госпитализирован оппозиционер Алексей Навальный, сообщил журналистам о том, что полиция якобы обнаружила некое "смертельное вещество", опасное не только для самого Навального, но и для окружающих.

"Мы находились в кабинете главного врача, в этот момент в кабинет входит представитель транспортной милиции, показывает с телефона: вот это вещество нашли", - рассказал Жданов.

Уточнить, что за вещество было обнаружено, представитель правоохранительных органов отказалась, сославшись на тайну следствия, но подчеркнула, что оно "смертельно, это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим, все вокруг должны находиться в костюмах защиты", заявил оппозиционер.

Навальному стало плохо накануне, 20 августа, в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимацию омской больницы. Он остается в коме. Соратники предполагают, что Навального могли отравить. По данным Ярмыш, Навальный в четверг ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин. Однако врачи Омской больницы скорой медицинской помощи, в которой находится оппозиционер, считают, что перевозить его в другую клинику нельзя из-за нестабильного состояния. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Хроника 20 – 21 августа 2020 годаНавальный попал в больницу
ФБК Иван Жданов Алексей Навальный

Новости

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией
Навальный попал в больницу

Омские врачи заявили о нетранспортабельности Навального

Омские врачи заявили о нетранспортабельности Навального

Что случилось этой ночью: пятница, 21 августа

Омские и московские врачи начали консилиум по состоянию Навального

Омские врачи сообщили об отсутствии изменений в состоянии Навального

Навальный попал в больницу

Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Навальный попал в больницу

Семья и врачи Навального решили перевезти его в другую клинику

Семья и врачи Навального решили перевезти его в другую клинику
Навальный попал в больницу

Эксперт призвал не транспортировать находящегося в коме Навального

Что произошло за день: четверг, 20 августа

РФ возобновляет международные рейсы еще из трех городов

РФ возобновляет международные рейсы еще из трех городов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');