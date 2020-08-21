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Сторонники Навального устроят акцию у омской больницы

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Штаб Алексея Навального в Омске через соцсети призвал его сторонников собраться у больницы скорой помощи и потребовать, чтобы врачи разрешили перевезти его в Германию на лечение.

Навальный попал в больницу

"Запрет на перевозку Навального - это покушение на его жизнь", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш призвала журналистов добиться от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова "ясной позиции по эвакуации Алексея". "Вчера Песков обещал, что власти готовы содействовать в этом. Мы ждём однозначного заявления", - написала она в твиттере.

Отправленный за политиком медицинский самолет из Германии уже приземлился в Омске. Жена Навального Юлия хочет, чтобы его лечили в Германии.

Главврач больницы Александр Мураховский сообщил журналистам о том, что состояние Навального за ночь улучшилось, но стабильности в нем еще нет, и врачи не решаются разрешить его транспортировку.

Хроника 20 – 21 августа 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Кира Ярмыш Дмитрий Песков Омск Германия Александр Мураховский

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