Омские врачи заявили о нетранспортабельности Навального

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Врачи Омской больницы скорой медицинской помощи, в которой находится оппозиционер Алексей Навальный, считают, что перевозить его в другую клинику нельзя из-за нестабильного состояния, сообщила в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно", - написала она.

"Запрет на перевозку Алексея означает прямую угрозу его жизни. Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно", - отметила Ярмыш.

Она также отметила, что самолет из Германии, на котором предполагалось вывезти Навального из Омска, должен приземлиться в России уже через час, однако больница отказывается разрешить его перевозку.

"Запрет на перевозку Навального - это покушение на его жизнь. (...) Все необходимые документы поданы. Заявление от родного, согласие клиники в Германии на прием, документы на перевозку. Решение больницы необъяснимо и чудовищно", - написала Ярмыш.

Она отметила, что до сих пор медики говорили, что готовы санкционировать транспортировку Навального. "Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение", - пишет Ярмыш.

В свою очередь, лечащий врач Навального Анастасия Васильева считает, что в Омской больнице нет необходимых для лечения пациента условий.

"Алексея незаконно не отпускают из больницы, в которой нет ни нужного оборудования, ни достойного лечения и нужных условий. Выписки не показывают", - написала она в своем твиттере.

Госпитализация Навального

Ранее пресс-секретарь Навального сообщила, что оппозиционеру стало плохо в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин, сообщило германское агентство ДПА. В сообщении отмечается, что ранее российской стороной были выданы все необходимые разрешения на транспортировку Навального из России.

Он может прибыть в Германию уже в пятницу и лечиться в берлинской больнице "Шарите". Стоимость перелета и лечения будут оплачиваться частными лицами, отметило агентство.

В то же время, пресс-служба Минздрава Омской области сообщила "Интерфаксу", что врачи омской больницы скорой медицинской помощи совместно с прибывшими специалистами из Москвы проводят в настоящее время консилиум по состоянию Навального.

"С московскими специалистами сейчас идет консилиум, они здесь. В рамках расширенного консилиума осматривают пациента. После осмотра они примут какое-то решение, транспортабелен он или нет", - сказала представитель пресс-службы.