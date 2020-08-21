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В организме Навального нашли промышленное химвещество

В организме Навального нашли промышленное химвещество
Фото: Reuters

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Специалисты Омского УМВД выявили в организме оппозиционера Алексея Навального химическое вещество, относящееся к промышленным, оно могло попасть в организм через пластиковый стакан.

"Хромотографическое исследование показало наличие вещества "2-этилгексил дифенил фосфат", которое относится к промышленным химическим веществам",- сообщили "Интерфаксу" в УМВД Омской области.

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При этом, отметили там, концентрацию вещества в ходе подобных исследований установить не представляется возможным.

"Поскольку это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности, то не исключено, что в поверхностных смывах оно могло оказаться через контакт Алексея Навального с подобными предметами, например, через пластиковый стаканчик",- заявили в УМВД.

В полиции подчеркнули, что информация об обнаружении данного химкомпонента сразу была сообщена врачам.

Согласно данным из открытых источников, данный химкомпонент используется в том числе для изготовления пленок, предназначенных для упаковки пищевых продуктов и не имеет сильных токсических эффектов.

Навальному стало плохо накануне в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимацию омской больницы. Он остается в коме. Соратники предполагают, что Навального могли отравить. По данным пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, Навальный в четверг ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

В ночь на пятницу из Нюрнберга в Омск вылетел самолет для того, чтобы забрать Навального в немецкую клинику, акцию подготовил фонд Cinema for Peace.

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МВД Алексей Навальный

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