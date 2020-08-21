Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:32Заразились
на 21.08В России 946 976+4 870В мире 22 678 483+267 183

Врач Навального не согласилась с поставленным ему в Омске диагнозом

Анастасия Васильева настаивает, что оппозиционера отравили

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Лечащий врач оппозиционера Алексея Навального, находящегося в реанимации в омской больнице, не доверяет вердикту местных медиков.

"Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз. Ну, и падение сахара не диагноз. Кстати, вчера сахар был нормальным", - написала Анастасия Васильева в твиттере.

По ее словам, "опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах". Она настаивает на своем мнении, что Навального отравили. "Это отравление, на фоне которого развилось тяжелое нарушение обмена веществ. Подлая подмена понятий", - заявила Васильева.

Она также выразила недоумение в связи с запретом транспортировки оппозиционера при озвученном диагнозе. "Если диагноз всего лишь "нарушение обмена веществ", то почему не отпускают Алексея в Берлин? А потому, что выжидают 3 дня, чтобы не осталось следов яда в организме, и в Европе уже невозможно было бы установить это токсическое вещество", - считает Васильева.

Ранее сообщалось, что основным диагнозом оппозиционера Алексея Навального является нарушение обмена веществ, об этом заявила в пятницу пресс-служба омского Минздрава со ссылкой на главврача омской больницы скорой помощи №1 Александра Мураховского. "На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной - это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ", - сказал Мураховский.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимацию омской больницы. Он остается в коме. Соратники предполагают, что Навального могли отравить. По данным пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, Навальный в четверг ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

Хроника 20 – 21 августа 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Анастасия Васильева Омск

Новости по теме

Новости
Навальный попал в больницу

Правительство Германии ждет расследования случившегося с Навальным

Навальный попал в больницу

Песков напомнил, что Навальному стало плохо именно в самолете

Навальный попал в больницу

Основным диагнозом Навального названо нарушение обмена веществ

Основным диагнозом Навального названо нарушение обмена веществ
ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат Ефремова заявил, что у актера расстройство личности

Адвокат Ефремова заявил, что у актера расстройство личности

Вторая в РФ вакцина от COVID-19 будет готова к регистрации в октябре

Вторая в РФ вакцина от COVID-19 будет готова к регистрации в октябре
Навальный попал в больницу

Медики не выявили ядов в анализах Навального

Медики не выявили ядов в анализах Навального

Михаил Птицын получил рекомендацию для назначения председателем Мосгорсуда

Пандемия коронавируса

В Крыму зафиксирован 4-й с начала августа антирекорд по COVID-19

Пандемия коронавируса

За сутки в 85 регионах России выявлено 4 870 случаев COVID-19

За сутки в 85 регионах России выявлено 4 870 случаев COVID-19

Россияне смогут регистрировать автомобили в МФЦ

Россияне смогут регистрировать автомобили в МФЦ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');