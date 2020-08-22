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Скорая с Навальным отправилась в аэропорт Омска

Скорая с Навальным отправилась в аэропорт Омска
Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Реанимобиль с оппозиционером Алексеем Навальным, покинув территорию омской больницы, выехал в аэропорт, сообщает корреспондент "Интерфакс" с места событий.

"Алексея Навального погрузили в реанимобиль и везут в аэропорт. При этом Олег Навальный, Иван Жданов и я были в больнице. Была договоренность, что мы поедем в реанимобиле с Алексеем. Но его увезли втайне от нас", - написала в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимацию омской больницы. Он остается в коме. Соратники предполагают, что Навального могли отравить. По данным Ярмыш, Навальный в день вылета ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

Накануне заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи N1 Анатолий Калиниченко сообщил, что омские медики не возражают против транспортировки оппозиционера Алексея Навального в Германию.

"Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники", - сказал он.

Как сообщалось, в минувшую пятницу утром Германия направила в Омск специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин.

Хроника 20 – 22 августа 2020 годаНавальный попал в больницу
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