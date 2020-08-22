Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09Заразились
на 21.08В России 946 976+4 870В мире 22 678 483+267 183

Самолет с Навальным на борту вылетел из Омска в Германию

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Самолет с оппозиционером Алексеем Навальным на борту вылетел в субботу из Омска в Берлин, передал корреспондент агентства "Интерфакс " из аэропорта.

Эту информацию агентству подтвердили в руководстве аэропорта.

В свою очередь, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш поблагодарила в твиттере всех сочувствующих за поддержку.

"Самолет с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг", - написала она.

Как сообщалось, Германия в пятницу утром направила в Омск специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин.

Оппозиционеру стало плохо в минувший четверг во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован. По данным его пресс-секретаря Киры Ярмыш, Навальный в день вылета ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

Омская область Алексей Навальный

Новости

Две школьницы утонули в забайкальском водоеме

Тело ребенка обнаружили под завалами многоэтажки в Ярославле

Реанимобиль с Навальным прибыл в омский аэропорт

Навальный попал в больницу

Скорая с Навальным отправилась в аэропорт Омска

Скорая с Навальным отправилась в аэропорт Омска

Число погибших от взрыва в Ярославле выросло до двух

При взрыве в жилом доме в Ярославле погибла 66-летняя женщина

При взрыве в жилом доме в Ярославле погибла 66-летняя женщина

Пикеты сторонников Навального прошли на юге России

Пикеты сторонников Навального прошли на юге России

Четыре этажа частично обрушились при взрыве газа в доме в Ярославле

Число пострадавших при взрыве газа в Ярославле увеличилось до четырех

Что произошло за день: пятница, 21 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');