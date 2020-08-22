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Реанимобиль с Навальным прибыл в омский аэропорт

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Реанимобиль с оппозиционером Алексеем Навальным в сопровождении полиции прибыл на территорию аэропорта Омска, сообщила в твиттере пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Она разместила фотографии, на которых видно, что "Скорая" и полицейский автомобиль находятся уже рядом со зданием аэропорта.

Как сообщалось, Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин.

Оппозиционеру стало плохо в минувший четверг во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован. По данным его пресс-секретаря Киры Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

Омская область Алексей Навальный

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