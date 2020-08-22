В Берлин вместе с Алексеем Навальным приехала его жена
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российского оппозиционера Алексея Навального, которого доставили в берлинскую клинику Charite, сопровождает жена, сообщает фонд Cinema for Peace, организовавший транспортировку больного.
Как рассказала в субботу пресс-служба фонда, пациент в стабильном состоянии.
Ранее сообщалось, что утром в субботу Навального перевезли на лечение в Германию из Омска и доставили в университетскую клинику Charite в Берлине.
В клинике сказали, что врачи проводят широкую медицинскую диагностику его состояния.