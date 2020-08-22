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В Берлин вместе с Алексеем Навальным приехала его жена

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российского оппозиционера Алексея Навального, которого доставили в берлинскую клинику Charite, сопровождает жена, сообщает фонд Cinema for Peace, организовавший транспортировку больного.

Как рассказала в субботу пресс-служба фонда, пациент в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что утром в субботу Навального перевезли на лечение в Германию из Омска и доставили в университетскую клинику Charite в Берлине.

В клинике сказали, что врачи проводят широкую медицинскую диагностику его состояния.

Хроника 20 – 22 августа 2020 годаНавальный попал в больницу
Германия Берлин Алексей Навальный

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