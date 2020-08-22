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Омские врачи предложили клинике Charite помощь в лечении Навального

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Врачи омской Больницы скорой медицинской помощи №1, где находился Алексей Навальный, готовы оказать содействие коллегам в немецкой клинике, куда отправили оппозиционера, сообщили в Минздраве Омской области.

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день "мы обладаем результатами всех проведенных пациенту обследований, образцами биологических жидкостей, результатами сбора анамнеза и описанием хода проведенного лечения".

"Беспокоясь о состоянии и интересах пациента, с согласия родных Алексея Навального мы готовы предоставить всю необходимую информацию, а также осуществлять иное взаимодействие в целях дальнейшего лечения пациента со специалистами немецкой клиники Charite", - сказал представитель Минздрава в субботу журналистам.

В ведомстве напомнили, что одной из версии состояния пациента было отравление неопознанным токсином.

Однако, после проведенных анализов, омские врачи не обнаружили наличие опасных веществ в организме Навального.

"Оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента). Параллельно в поверхностных смывах с одежды и с рук Навального обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат, вещество не обладающее токсичным действием и используемое в промышленной химии при производстве полимеров. При этом данное вещество не найдено в биоматериалах пациента", - уточнили в омском Минздраве.

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Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы.

Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.

Как сообщила пресс-служба фонда Cinema for Peace, организовавшего транспортировку больного, пациент в стабильном состоянии, его сопровождает жена.

Соратники оппозиционера предполагают, что Навального могли отравить. По данным его пресс-секретаря Киры Ярмыш, политик в день госпитализации ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

В Charite сообщили, что врачи проводят широкую медицинскую диагностику его состояния.

Хроника 20 – 22 августа 2020 годаНавальный попал в больницу
Омск Германия Алексей Навальный

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