В главном храме Вооруженных сил прошло первое венчание

Главный храм Вооруженных сил РФ Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В главном храме Вооруженных сил России в Кубинке прошло первое венчание. Таинство прошли ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Ковалев и его жена Ирина, которые женаты 58 лет.

Ирина Ковалева сказала журналистам, что 15 лет мечтала о венчании.

"Это очень символично для нас, потому что вся семья военная", - добавила она.

Анатолий Никифорович - ветеран, блокадник Ленинграда. Ирина Иннокентьевна - ветеран труда, секретарь ветеранского движения Московского комитета ветеранов войны.

Таинство совершил ключарь главного воинского храма России епископ Клинский Стефан. Он отметил, что "в этом есть особая гордость - обвенчаться в таком месте, которое является объектом культурного достояния нашей страны".