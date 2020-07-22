Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 22.07В России 789 190+5 862В мире 14 947 428+239 468

В главном храме Вооруженных сил прошло первое венчание

В главном храме Вооруженных сил прошло первое венчание
Главный храм Вооруженных сил РФ
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В главном храме Вооруженных сил России в Кубинке прошло первое венчание. Таинство прошли ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Ковалев и его жена Ирина, которые женаты 58 лет.

Ирина Ковалева сказала журналистам, что 15 лет мечтала о венчании.

"Это очень символично для нас, потому что вся семья военная", - добавила она.

Анатолий Никифорович - ветеран, блокадник Ленинграда. Ирина Иннокентьевна - ветеран труда, секретарь ветеранского движения Московского комитета ветеранов войны.

Таинство совершил ключарь главного воинского храма России епископ Клинский Стефан. Он отметил, что "в этом есть особая гордость - обвенчаться в таком месте, которое является объектом культурного достояния нашей страны".

Главный храм Вооруженных сил РФ

14
Главный военный храм России должен был открыться в мае, к 75-летию Победы, однако церемонию отложили из-за пандемии коронавирусаРешение о строительстве главного храма Вооруженных сил РФ было принято в 2018 годуЭта церковь стала третьей по величине в России после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Петербурге. Ее высота вместе с крестом составляет 95 метров. Диаметр барабана главного купола составляет 19,45 метров, по году окончания войны.Собор посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнахВ День памяти и скорби президент РФ Владимир Путин в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу посетил главный храм Вооруженных Сил и музейный комплекс "Дорога памяти"Строительство собора стало одним из наиболее масштабных церковно-общественных проектов последних десятилетий, его возведение обошлось в сумму более 3 млрд рублей - добровольных пожертвований от частных лиц, компаний и организаций. В общей сложности у храма оказалось около 100 тыс. спонсоров.Под центральным куполом храма выложен самый большой в мире образ Спаса Нерукотворного 14 июня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России и передал ему две раритетные святыниПатриарх назвал строительство главного военного храма "одним из символов исторического поворота" народа и его Вооруженных сил "от безверия к вере"Главная икона храма Вооруженных сил РФ "Спас Нерукотворный" была создана на средства президента РФ. Она помещена в бронзовый складень массой около 100 кг. Икона представляет собой каноническое изображение Святого Лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на куске материи и переданное самим Христом слуге царя Авгаря V. В оформлении собора много символичного - например, его внешние стены защитного цветаВокруг главного храма Вооруженных Сил РФ был возведен исторический мультимедийный комплекс "Дорога Памяти", который представляет посетителям иммерсивные залы с эффектом погружения в ключевые эпизоды Великой Отечественной войны. Длина комплекса - 1418 шагов - напоминает о 1418 днях и ночах боевых действий. Храм построен в рекордные для его размеров сроки - менее чем за два годаПредполагается, что храм будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества
Главный военный храм России должен был открыться в мае, к 75-летию Победы, однако церемонию отложили из-за пандемии коронавируса
Храм ВС Кубинка ВОВ Анатолий Ковалев епископ Стефан

Новости по теме

Новости

Первый канал сообщил о нападении на свою съемочную группу в Портленде

Суд арестовал имущество экс-руководства банка "Югра" на 21,5 млрд рублей

Мишустин допустил "нормальный" формат 1 сентября для учащихся

Мишустин допустил "нормальный" формат 1 сентября для учащихся

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Половина россиян недовольны своей жизнью

Пандемия коронавируса

Мишустин заявил, что COVID-19 выявил проблемные последствия оптимизации здравоохранения

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 5862 человека

В России за сутки COVID-19 заболели 5862 человека

Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей правительства

Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей правительства

Минюст включил в реестр нежелательных еще семь зарубежных НПО

Умер болевший COVID-19 главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Ростовской области

Умер болевший COVID-19 главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Ростовской области
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');